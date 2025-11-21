Президент: Солидарность между нашими странами в медиасфере крайне важна в период глобальных кризисов
Внутренняя политика
- 21 ноября, 2025
- 11:25
В период глобальных кризисов, новых испытаний и трудностей, стоящих перед человечеством, крайне важно, чтобы наши страны оказывали друг другу взаимную поддержку, в том числе демонстрировали солидарность в медиасфере.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".
Глава государства выразил уверенность, что данный форум, на котором собрались общественные и политические деятели, специалисты в области коммуникаций, представители медиа дружественных стран, станет эффективной платформой для обсуждения новых вызовов, возникающих в мировом информационном пространстве, и достижения общих целей.
