Президент: Солидарность между нашими странами в медиасфере крайне важна в период глобальных кризисов

В период глобальных кризисов, новых испытаний и трудностей, стоящих перед человечеством, крайне важно, чтобы наши страны оказывали друг другу взаимную поддержку, в том числе демонстрировали солидарность в медиасфере.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

Глава государства выразил уверенность, что данный форум, на котором собрались общественные и политические деятели, специалисты в области коммуникаций, представители медиа дружественных стран, станет эффективной платформой для обсуждения новых вызовов, возникающих в мировом информационном пространстве, и достижения общих целей.