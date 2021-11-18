Президент: Сегодня Азербайджан находится на пути стремительного развития

11:34 "Благодаря победе в Отечественной войне Азербайджанская армия восстановила не только историческую справедливость, но и нарушенные права и свободы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, отомстила за гибель невинных детей, ставших жертвами вра

"Благодаря победе в Отечественной войне Азербайджанская армия восстановила не только историческую справедливость, но и нарушенные права и свободы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, отомстила за гибель невинных детей, ставших жертвами вражеских провокаций, показала всему миру свою силу и военную мощь".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам V Общереспубликанского форума детей.

"Сегодня Азербайджан находится на пути стремительного развития. То, что наша Родина с каждым годом становится все сильнее, - это залог вашего счастья и процветания. Нынешнее поколение доверит вам могущественный Азербайджан", - говорится в тексте поздравления.