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Президент: Сегодня Азербайджан находится на пути стремительного развития

Президент: Сегодня Азербайджан находится на пути стремительного развития 11:34 "Благодаря победе в Отечественной войне Азербайджанская армия восстановила не только историческую справедливость, но и нарушенные права и свободы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, отомстила за гибель невинных детей, ставших жертвами вра
Внутренняя политика
18 ноября 2021 г. 11:48
Президент: Сегодня Азербайджан находится на пути стремительного развития
Ильхам Алиев
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"Благодаря победе в Отечественной войне Азербайджанская армия восстановила не только историческую справедливость, но и нарушенные права и свободы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, отомстила за гибель невинных детей, ставших жертвами вражеских провокаций, показала всему миру свою силу и военную мощь".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам V Общереспубликанского форума детей.

"Сегодня Азербайджан находится на пути стремительного развития. То, что наша Родина с каждым годом становится все сильнее, - это залог вашего счастья и процветания. Нынешнее поколение доверит вам могущественный Азербайджан", - говорится в тексте поздравления.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün Azərbaycan sürətli inkişaf yolundadır"

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