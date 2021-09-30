Президент выделил Госагентству автодорог 6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агсу - Кюрдамир - Бахрамтепе (26 км) - Гарасаггал - Джейли Кюрдамирского района".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агсу - Кюрдамир - Бахрамтепе (26 км) - Гарасаггал - Джейли Кюрдамирского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на строительство автомобильной дороги Агсу – Кюрдамир – Бахрамтепе (26 км) – Гарасаггал – Джейли, соединяющей 2 населенных пункта с населением в четыре тысячи человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6 миллионов манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".