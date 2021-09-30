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Президент выделил Госагентству автодорог 6 млн манатов

Президент выделил Госагентству автодорог 6 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агсу - Кюрдамир - Бахрамтепе (26 км) - Гарасаггал - Джейли Кюрдамирского района".
Внутренняя политика
30 сентября 2021 г. 14:29
Президент выделил Госагентству автодорог 6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агсу - Кюрдамир - Бахрамтепе (26 км) - Гарасаггал - Джейли Кюрдамирского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на строительство автомобильной дороги Агсу – Кюрдамир – Бахрамтепе (26 км) – Гарасаггал – Джейли, соединяющей 2 населенных пункта с населением в четыре тысячи человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6 миллионов манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

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Версия на азербайджанском языке Prezident Kürdəmirdə yol tikintisinə 6 milyon manat ayırıb

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