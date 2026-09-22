Ильхам Алиев: Продуманная система безопасности основана на способности предвидеть риски

Продуманная система безопасности зиждется не только на противодействии текущим угрозам и устранении их последствий, но, что наиболее важно, - на способности предвидеть риски и своевременно их предотвращать.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхам Алиев участникам IV Бакинского форума по безопасности.

Глава государства подчеркнул, что для этого особенно важно укреплять взаимное доверие между государствами, развивать профессиональные связи между органами безопасности и повышать эффективность обмена данными.

"Практика показывает, что партнерские отношения, основанные на открытом и надежном диалоге, создают возможности для более гибкого и эффективного предотвращения даже самых сложных вызовов в сфере безопасности", - говорится в обращении.