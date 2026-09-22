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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ильхам Алиев: Продуманная система безопасности основана на способности предвидеть риски

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 12:41
    Ильхам Алиев: Продуманная система безопасности основана на способности предвидеть риски

    Продуманная система безопасности зиждется не только на противодействии текущим угрозам и устранении их последствий, но, что наиболее важно, - на способности предвидеть риски и своевременно их предотвращать.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхам Алиев участникам IV Бакинского форума по безопасности.

    Глава государства подчеркнул, что для этого особенно важно укреплять взаимное доверие между государствами, развивать профессиональные связи между органами безопасности и повышать эффективность обмена данными.

    "Практика показывает, что партнерские отношения, основанные на открытом и надежном диалоге, создают возможности для более гибкого и эффективного предотвращения даже самых сложных вызовов в сфере безопасности", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев IV Бакинский форум по безопасности
    İlham Əliyev: Təhlükəsizliyin etibarlı təmin olunması üçün risklərin qarşısını vaxtında almaq vacibdir
    Ilham Aliyev: Well-conceived security system based on ability to anticipate risks

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