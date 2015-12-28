Президент принял участие в открытии второго выхода станции метро "Эльмляр академиясы"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новопостроенного второго выхода станции метро "Эльмляр академиясы" ЗАО "Бакинский метрополитен".
Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия нового выхода.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о плане станции метро "Эльмляр академиясы" и проделанных работах при строительстве нового выхода.
Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными во втором выходе.
News DepartmentАвтор новости
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