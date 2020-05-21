Президент принял новых глав ИВ: Вы должны оправдать доверие

21 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением на должность главы Исполнительной власти Агстафинского района и Эльчина Рзаева в связи с назначением на должность главы Исполнительной власти Имишлинского района.

Как сообщает Report, глава государства выступил на видеоприеме.

"Сегодня я назначаю вас на должности глав Исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов. Вам оказывается большое доверие. Своей работой вы должны оправдать это доверие", - сказал президент Ильхам Алиев.