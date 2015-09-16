Президент: Посмотрите, что их ждет в Европе - исламофобия, расизм, ксенофобия

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Несколько дней назад Европейский парламент принял резолюцию в связи с Азербайджаном. Могу сказать, что эта резолюция совершенно необоснованна и является политической провокацией, построенной на лжи, клевете и предвзятом отношении".

Как сообщает Report, об этом на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос чешского журналиста.

"Вам, наверное, известны причины вчерашнего постановления парламента Азербайджана. Несколько дней назад Европейский парламент принял резолюцию в связи с Азербайджаном. Могу сказать, что эта резолюция совершенно необоснованна и является политической провокацией, построенной на лжи, клевете и предвзятом отношении. Мы знаем, какие силы стоят за этим. Эти силы ранее неоднократно выдвигали необоснованные обвинения против Азербайджана, шантажировали нас. Их единственная цель заключается в том, чтобы запятнать развивающийся, современный, толерантный, проводящий независимую политику Азербайджан, который является пространством мультикультурализма, дискредитировать его и сформировать в Европе ложное, совершенно противоречащее истине мнение об Азербайджане. Здесь мы, конечно, видим и роль армянского лобби, и я считаю, что было бы неплохо, если соответствующие правоохранительные органы Европы расследуют тайные связи между некоторыми членами Европейского парламента и армянскими лоббистами.

Хочу также отметить, что некоторые из депутатов, принимающих активное участие в этих грязных деяниях против нас, до сих пор неоднократно совершали незаконные поездки в оккупированный Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, грубо нарушая, таким образом, азербайджанские законы. В то же время, еще раз хочу сказать, что, к сожалению, сегодня на европейском пространстве, в частности, в Европейском парламенте, появилась антиазербайджанская группировка. Эта группировка пытается сделать все возможное, чтобы подорвать авторитет Азербайджана и запятнать его имидж. Для нас, для меня, как Президента, эта принятая Европейским парламентом резолюция – не более, чем клочок бумаги. Я не придаю ей значения. Конечно, я осуждаю ее, но эта резолюция никак не повлияет на нашу волю, нашу позицию. Обращаясь к внешним кругам, пытающимся подчинить себе Азербайджан, хочу сказать: все ваши усилия напрасны. Ни одна посторонняя сила не сможет путем шантажа и клеветы повлиять на независимую политику Азербайджана, сформированную на национальных интересах.

Что же касается реакции парламента Азербайджана, то считаю, что она была ожидаемой. Так как парламент Азербайджана, как независимая структура, выразил свое мнение, большинство депутатов высказали в своих выступлениях свои мысли, и в их словах нет ничего, кроме правды.

Во-первых, прежде, чем обвинять кого-то, посмотрите в зеркало. Сегодня налицо судьба беженцев с Ближнего Востока, которые на глазах у всего мира пытаются спастись в Европе. Эти люди – жертвы внешнего вмешательства. Их страны разрушены до основания. Кто это сделал? Эти страны разрушили внешние силы. Они нарушили территориальную целостность стран. Уничтожили сотни тысяч людей. Миллионы людей потеряли близких. Люди, которые не могут уже выносить этих трагических условий, стекаются в Европу. Посмотрите, что их ждет в Европе - исламофобия, расизм, ксенофобия! Это и есть европейские ценности?! Лучше бы Европейский парламент занялся этими вопросами.

Сегодня идет процесс подрыва европейских ценностей. Из нашего региона Европа всегда казалась прогрессивным, современным, толерантным пространством. Но сегодня мы, к сожалению, видим это в крайне редких случаях. Агрессивные круги, вмешивающиеся в дела других стран, можно сказать, утратившие толерантность, сегодня, к сожалению, господствуют в Европейским парламенте и некоторых других структурах.

Поэтому, еще раз хочу сказать, постановление парламента Азербайджана вполне обоснованно. Как вам известно, Евронест был предусмотрен в качестве структуры парламентской ассамблеи между Европейским парламентом и странами "Восточного партнерства". В случае возникновения вопросов, связанных с той или иной страной, они могли бы быть рассмотрены в рамках Евронест. Но Евронест фактически превратился в аморфную силу и не осуществляет никакой деятельности. В таком случае парламент Азербайджана, естественно, приостанавливает свою деятельность в Евронест. Это суверенное право парламента Азербайджана. В то же время, вы, наверное, знаете, что сотрудничество между Европейским парламентом и парламентом Азербайджана также уже приостановлено. Вот результаты проводимой против нас грязной кампании. Азербайджан адекватно отвечал и впредь будет отвечать на каждый предпринятый против нас шаг", - сказал Ильхам Алиев.