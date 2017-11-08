Президент подписал закон о внесении порядка 300 изменений в Уголовный кодекс

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Как сообщает Report, согласно документу, в целом, в Уголовный кодекс внесено около 300 изменений.

Из кодекса изъяты ряд статей. Путем исключения из Уголовного кодекса составов преступления некоторые деяния были декриминализированы. В основном это преступления против собственности и совершенные по неосторожности.

В кодекс дополнено наказание в виде "ограничения свободы". Ограничение свободы и другие подобные меры наказания, в целом, включены в санкции 152 статей.

Согласно изменениям, 18 преступлений переведены из категории менее тяжких преступлений в категорию не представляющих большой опасности, в то же время, 4 преступления переведены из категории тяжких в категорию менее тяжких преступлений.

Некоторые положения этого закона вступают в силу с 1 декабря 2017 года.