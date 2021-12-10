Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

В целях эффективного управления экономическими и трудовыми ресурсами на освобожденных территориях, направления их на создание перерабатывающей промышленности и сервисной инфраструктуры предусматривается применение налоговых преференций, социального страхования и прочих льгот.

Необходимо также стимулирование частных инициатив на освобожденных территориях, поощрение инвестиций и предоставление предпринимателям, занятым здесь производством, таможенных и налоговых льгот при импорте сырья и материалов, говорится в распоряжении.