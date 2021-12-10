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Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий

Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
10 декабря 2021 г. 16:45
Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

В целях эффективного управления экономическими и трудовыми ресурсами на освобожденных территориях, направления их на создание перерабатывающей промышленности и сервисной инфраструктуры предусматривается применение налоговых преференций, социального страхования и прочих льгот.

Необходимо также стимулирование частных инициатив на освобожденных территориях, поощрение инвестиций и предоставление предпринимателям, занятым здесь производством, таможенных и налоговых льгот при импорте сырья и материалов, говорится в распоряжении.

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Версия на английском языке Azerbaijani President signs order to accelerate economic development in liberated lands
Версия на азербайджанском языке Prezident azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb

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