Президент подписал распоряжение об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года в Азербайджанской Республике "Годом Азербайджанской Демократической Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, 28 мая 1918 года в жизни азербайджанского народа произошло неоценимое событие, была образована Азербайджанская Демократическая Республика, ставшая первой парламентской республикой на мусульманском Востоке. Своим богатым опытом государственного строительства Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего около двух лет, оставила неизгладимый след в истории национальной государственности, усилив в сердце народа чувства свободы и независимости, подготовила надежную основу для будущей независимости республики.

В распоряжении говорится, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня образования Азербайджанской Демократической Республики. В целях достойного празднования на государственном уровне этого знаменательного события на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики "О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики" от 16 мая 2017 года номер 2867 Кабинету министров Азербайджанской Республики было поручено подготовить и осуществить соответствующий план мероприятий. Наряду с данными мероприятиями предусмотрено осуществление в стране и за рубежом цикла мероприятий, связанных со 100-летней годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики.