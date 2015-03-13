​Президент подписал распоряжение о выделении ИВ Бардинского района 5 млн. манатов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах относительно ускорения работ по капитальному ремонту жилищного фонда города Барды и реконструкции проселочной автомобильной дороги Ени Дашкенд – Умудалылар.

Как отмечает Report, распоряжение подписано в целях осуществления капитального ремонта 56 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города Барды, и реконструкции проселочной автодороги Ени Дашкенд – Умудалылар.

Согласно распоряжению, в целях ускорения работ по капитальному ремонту жилищного фонда города Барды и реконструкции проселочной автодороги Ени Дашкенд – Умудалылар, соединяющей 17 населенных пунктов с населением пятнадцать тысяч человек, из предусмотренного государственным бюджетом Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Бардинского района 5,0 (пять) миллионов, в том числе для ускорения работ по капитальному ремонту жилищного фонда первоначально 3,0 (три) миллиона, для реконструкции проселочной автодороги первоначально 2,0 (два) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.