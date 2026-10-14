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    Лаос и Азербайджан ведут переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 10:22
    Лаос и Азербайджан ведут переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению

    На данный момент Лаос и Азербайджан ведут активную работу по углублению экономического сотрудничества, включая проведение переговоров о заключении двустороннего инвестиционного соглашения.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манотонг Вонгсай (Manothong Vongsay) на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

    "На протяжении более тридцати лет Лаос и Азербайджан сохраняют дружественные связи и последовательно наращивают взаимодействие. На данном этапе стороны занимаются дальнейшим углублением экономического партнерства, включая проведение переговоров по двустороннему инвестиционному соглашению. Мы убеждены, что предпринимаемые шаги позволят сформировать более надежную правовую основу, укрепить уверенность инвесторов и содействовать росту взаимных инвестиционных потоков между двумя государствами", - отметил М. Вонгсай.

    Манотонг Вонгсай Инвестиционное соглашение Азербайджано-лаосский бизнес-форум
    Laos və Azərbaycan ikitərəfli investisiya sazişinə dair danışıqlar aparır
    Laos and Azerbaijan negotiating bilateral investment agreement
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