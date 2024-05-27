Президент подписал распоряжение о предоставлении госпремий в области техники и культуры за 2024 год

Президент подписал распоряжение о предоставлении госпремий в области техники и культуры за 2024 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении государственных премий Азербайджанской Республики в области техники и культуры за 2024 год.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении государственных премий Азербайджанской Республики в области техники и культуры за 2024 год. Как сообщает Report, cогласно распоряжению, на основании предложения Комиссии Азербайджанской Республики по государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы глава государства постановил предоставить государственные премии Азербайджана в области техники и культуры за 2024 год следующим лицам: В области техники: Вагифу Меджид оглу Фарзалиеву Хагигат Алиашраф гызы Джавадовой Афсуну Раззаг оглу Суджаеву - за комплексный научно-технический труд "Создание смазочных масел специального назначения и организация их производства" В области культуры: Мехрибан Заур гызы Алекберзаде - за деятельность в области театральной режиссуры. Подпишитесь на наш Telegram канал