Президент подписал распоряжение о праздновании 150-летия Фатали хана Хойского
Внутренняя политика
- 17 сентября, 2025
- 17:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 150-летнего юбилея Фатали хана Хойского.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
