Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Президент подписал распоряжение о праздновании 150-летия Фатали хана Хойского

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 17:36
    Президент подписал распоряжение о праздновании 150-летия Фатали хана Хойского

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 150-летнего юбилея Фатали хана Хойского.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Ильхам Алиев президент Фатали хан Хойский
    Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - SƏRƏNCAM
    President signs decree on celebrating 150th anniversary of Fatali Khan Khoyski

    Последние новости

    18:09

    Бизнес-совет Азербайджана и ОАЭ займется совместными проектами

    Бизнес
    18:05

    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:01

    В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

    Внутренняя политика
    17:56

    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    В регионе
    17:51

    Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%

    Финансы
    17:48

    ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАС

    Другие страны
    17:46

    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Бизнес
    17:45

    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    Другие
    17:43

    В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    В регионе
    Лента новостей