    Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:32
    Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - SƏRƏNCAM

    Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri və ilk Baş naziri Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyinə həsr olunan tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. 

    Qeyd edək ki, bu il Fətəli xan Xoyskinin 150 illiyi tamam olur.

