Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - SƏRƏNCAM
Daxili siyasət
- 17 sentyabr, 2025
- 17:32
Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri və ilk Baş naziri Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyinə həsr olunan tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir.
Qeyd edək ki, bu il Fətəli xan Xoyskinin 150 illiyi tamam olur.
Son xəbərlər
18:04
Sabah Zabratda qaz olmayacaqEnergetika
18:02
Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
17:57
İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edibRegion
17:56
Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmürRegion
17:55
"Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişibBiznes
17:54
Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıbBiznes
17:53
Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyibDigər ölkələr
17:53
"Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edirFutbol
17:51