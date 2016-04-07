​Президент подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения"

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения".

Как сообщает Report, для оказания содействия самозанятости населения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики выделено 6 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.