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    ​Президент подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения"

    Министерству труда и социальной защиты населения выделено 6 млн. манатов

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения".

    Как сообщает Report, для оказания содействия самозанятости населения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики выделено 6 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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