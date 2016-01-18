Президент подписал распоряжение "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяной продукции"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяной продукции".

Как сообщает Report, в документе отмечается, что в последние годы в развитии ненефтяного сектора, являющегося основной движущей силой экономики страны, были достигнуты значительные успехи, его удельный вес преобладал во внутреннем валовом продукте, расширилось производство конкурентоспособной продукции с высоким экспортным потенциалом.

В Концепции развития "Азербайджан 2020: взгляд в будущее" экономическая модель экспортной направленности была взята за основу и в качестве важной цели определена трансформация в экономику экспортной направленности, создающую высокую добавленную стоимость. В этих рамках одна из основных задач заключается в расширении экспортных возможностей ненефтяного сектора с сохранением высоких темпов его развития.

Президент страны подписал распоряжение в целях стимулирования экспорта ненефтяной продукции, повышения производства и экспорта конкурентоспособной ненефтяной продукции, возможностей выхода на традиционные и новые рынки, дальнейшего расширения благоприятных условий в этой области.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проекты нормативно-правовых актов, регулирующих следующие вопросы:

механизм оказания сельскохозяйственной и переработанной сельскохозяйственной продукции поддержки обратного платежа в связи с экспортом;

выплачиваемая за счет государственного бюджета часть расходов на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, изучение внешних рынков и маркетинговую деятельность, поощрение на внешних рынках бренда "Made in Azerbaijan", получение местными компаниями в зарубежных странах сертификатов и патентов, связанных с экспортом, связанные с экспортом программы и проекты по исследованию и развитию и механизм выплаты.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено:

в целях применения дополнительных льгот к кредитам, предоставляемым производству экспортной направленности, в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о внесении соответствующих изменений в "Правила использования средств Национального фонда помощи предпринимательству Азербайджанской Республики";

в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о создании логистических центров в странах с потенциальными экспортными рынками;

обеспечить формирование базы данных экспорта (электронный портал).