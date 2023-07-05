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Президент: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости

Президент: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости Самым значительным и запоминающимся моментом для азербайджанского народа в период нашего председательства стала историческая победа в Отечественной войне. В 2020 году Азербайджан победил Армению на поле боя, положив конец тридцатилетней армянской оккупаци
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:45
Президент: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости

Самым значительным и запоминающимся моментом для азербайджанского народа в период нашего председательства стала историческая победа в Отечественной войне. В 2020 году Азербайджан победил Армению на поле боя, положив конец тридцатилетней армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Подчеркнув, что Армения как страна-оккупант была вынуждена подписать акт о капитуляции, глава государства отметил: "Таким образом, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость и сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года. Эта победа Азербайджана является триумфом международного права и справедливости".

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Версия на английском языке President: Victory of Azerbaijan in the Patriotic War is the triumph of international law and justice
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın Vətən müharibəsində Qələbəsi beynəlxalq hüququn və ədalətin zəfəridir"

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