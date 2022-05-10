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Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше

Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 23:44
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.

Как передает Report, специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства и первую леди о заключительных отделочных работах в городском административном здании и проводимом вокруг него благоустройстве.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проводимыми в Бане пресной воды (Şirin su hamamı) в Шуше.

Помощник Президента Анар Алакбаров сообщил, что восстановительные работы в исторической Бане пресной воды осуществляются Фондом Гейдара Алиева. Одноэтажное здание бани, отражающее традиции национальной архитектуры, согласно плановой композиции, имеет прямоугольную форму. Баня входит в список недвижимых исторических и культурных памятников республиканского значения, она будет восстановлена с сохранением исторического облика.

Культурная столица Азербайджана город Шуша богата древними культурными и архитектурными памятниками. В каждом из 17 кварталов древней Шуши имелись баня, мечеть и родник. Баня пресной воды, находящаяся в городском квартале Мердинли, была построена в 1880 году. В свое время в других банях города использовалась соленая вода из колодцев, которые находились на их территориях. А эта баня оснащалась пресной питьевой водой, проложенной в Шушу ханской дочерью Хуршидбану Натаван. Именно поэтому баня была названа Баней пресной воды. После проведенных в 1986 году измерительных работ в памятнике были проделаны капитальные ремонтно-восстановительные работы по проекту, подготовленному архитектором Адалятом Мамедовым. Баня пресной воды функционировала по назначению до оккупации армянами Шуши 8 мая 1992 года. В период оккупации эта древняя баня, как и все остальные наши памятники, была разрушена армянами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Şuşadakı inzibati binada və Şirin su hamamında bərpa işləri ilə tanış olublar

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