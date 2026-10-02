Президент: Нынешние власти Армении выступали с территориальными претензиями к нам

Нельзя возлагать всю вину только на прежнее руководство Армении. Хотя прежние армянские руководители – все они являются военными преступниками и должны понести заслуженное наказание.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Нынешние власти Армении выступали с территориальными претензиями к нам, пытались оскорбить азербайджанский народ, своими неуместными и бестактными заявлениями задевали достоинство азербайджанского народа", – подчеркнул глава государства, отметив, что мы никогда не должны этого забывать.