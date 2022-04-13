Президент: Ни один фонд не оказал нам никакой помощи

"Агдам - это Хиросима Кавказа. Это говорю не я, а международные специалисты. Все города, как и Агдам, разрушены армянами до основания. Мы ни у кого не получили ни единого маната. Но нельзя и мириться с такой несправедливостью. Считаю, что наши структуры,

"Агдам - это Хиросима Кавказа. Это говорю не я, а международные специалисты. Все города, как и Агдам, разрушены армянами до основания. Мы ни у кого не получили ни единого маната. Но нельзя и мириться с такой несправедливостью. Считаю, что наши структуры, правительство, Администрация Президента, министерства каждый по своей линии должны проводить серьезную работу, в связи с этим вопросом. Если не хотят помочь, пусть скажут, что не будут помогать. Мы будем знать, что делать. То есть, после войны прошло почти полтора года. Ни один фонд не оказал нам никакой помощи".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

"Что касается разминирования – после войны более 200 человек погибли или получили тяжелые ранения. В мире столько фондов, НПО, занимающихся данным вопросом. Чем они занимаются? Пусть помогут. У нас физически не хватает сил. Мы приобрели все, что необходимо - машины, механизмы, технику, даже дроны, обнаруживающие загрязненные минами места. Но у нас не хватает специалистов, рабочей силы. Поэтому пусть помогут нам хотя бы в этом деле. Еще раз говорю, мы и так все восстановим собственными силами. Я уже говорил, что сделаем и Карабах, и Зангезур образцовыми регионами. Граждане Азербайджана будут жить там спокойно и благополучно. Это станет примером и для мира. Но я обращаюсь к международным организациям. Пусть те, кто занимается правами человека, руководствуется принципами справедливости, хотя бы обратят внимание на Азербайджан и отойдут от двойных стандартов. Словом, эта картина, как говорится, показывает все. Уверен, что экономические успехи, достигнутые за три месяца этого года, будут продолжаться до конца года, потому что мы видим, что возможности для достижения этого есть. Таким образом, мы успешно завершим и этот год", - сказал Ильхам Алиев.