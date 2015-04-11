​Президент: Несмотря на то, что в курс маната были внесены изменения, инфляция находится на очень низком уровне

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Инфляция в Азербайджане находится на очень низком уровне. В прошлом году она составляла чуть более одного процента. А в этом году - 2,8 процента. Знаменательно и то, что, хотя в феврале этого года в курс маната были внесены изменения, инфляция находится на очень низком уровне".

Как передает Report, об этом в пятницу в вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2015 года и предстоящим задачам, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня мы обсудим социально-экономические итоги первого квартала, поговорим о планах на будущее. Могу сказать, что итоги первого квартала очень позитивные. Мы успешно завершили и прошлый год. Несмотря на то, что в конце минувшего года в регионе уже начался кризис, Азербайджан обеспечил динамичное развитие экономики, и мы завершили с прекрасными показателями и прошлый год.

Эти позитивные тенденции продолжались и в первом квартале нынешнего года. В конце минувшего года я выразил уверенность в том, что 2015 год также будет успешным для экономики страны. Итоги первого квартала подтверждают эти слова. Внутренний валовой продукт вырос более чем на 5 процентов. Это – прекрасный показатель как для региона, так и всего мира. Сегодня в мире очень мало экономик, где достигнут рост на 5,3 процента или около 6 процентов.

В Азербайджане обеспечивается динамичное развитие, и отрадно, что наш ненефтяной сектор вырос на 7 процентов. Это стало возможным в результате проводимой в последние годы продуманной экономической политики. Так как средства, вкладываемые в экономику Азербайджана на протяжении многих лет, политика диверсификации, развитие ненефтяного сектора позволяют нашей экономике устойчиво развиваться и не зависеть от одного нефтегазового сектора. Даже резкое падение цен на нефть в мире не отразилось на нашем общем экономическом развитии. Вот уникальность экономической модели Азербайджана, и эти показатели вновь свидетельствуют о том, насколько правилен избранный нами путь.

Ненефтяной сектор останется приоритетом, так как отныне экономика Азербайджана будет развиваться диверсифицированно. Рад, что уже некоторое время наш ненефтяной сектор составляет большую часть внутреннего валового продукта. Уверен, что это процентное соотношение постепенно будет все больше увеличиваться, и, таким образом, экономика Азербайджана дальше будет еще меньше зависеть от нефтегазового фактора.

Еще раз хочу сказать, что падение цен на нефть более чем вдвое не отразилось на нашем общем динамичном развитии. Ненефтяной сектор взял на себя основную экономическую нагрузку. Отныне развитие именно ненефтяного сектора будет обеспечивать успешное экономическое развитие нашей страны.

Отрадно, что в первом квартале увеличилось промышленное производство. Как вам известно, в последние годы в результате некоторого спада добычи нефти мы не наблюдали роста в промышленном производстве. В первом квартале этого года промышленное производство увеличилось почти на 4 процента. Это – результат проделанной работы. Минувший год был объявлен в Азербайджане «Годом промышленности», этой сфере уделялось особое внимание. Благодаря созданию в предыдущие годы современных промышленных комплексов, технопарков, развитию малого и среднего предпринимательства наш промышленный потенциал значительно усилился. В результате промышленное производство в Азербайджане растет.

Наблюдается рост и в сельском хозяйстве. Рост в сельском хозяйстве составил более 3 процентов. Считаю, что в будущем нас ждет основной рост сельского хозяйства, так как проводимые в настоящее время реформы, совершенствование работы и продуманная политика, уверен, в ближайшие годы придадут импульс еще более стремительному росту.

Инфляция в Азербайджане находится на очень низком уровне. В прошлом году она составляла чуть более одного процента. А в этом году - 2,8 процента. Знаменательно и то, что, хотя в феврале этого года в курс маната были внесены изменения, инфляция находится на очень низком уровне. Это показывает, что в Азербайджане полностью обеспечивается контроль над потребительским рынком, государство и правительство постоянно держат эти вопросы в центре внимания.

Низкий уровень инфляции, конечно же, позитивно влияет на уровень жизни людей. В то же время мы должны знать, что, когда инфляция находится на очень низком уровне, она несколько сдерживает экономическое развитие. Поэтому здесь, конечно же, должен быть выбран верный баланс. Макроэкономическая ситуация в Азербайджане постоянно находится в центре внимания. Инфляция должна охватывать социальные функции и, в то же время, обеспечивать развитие нашей страны, в частности, расширение нашего экспортного потенциала. В этом году, как и каждый год, денежные доходы населения превышают инфляцию. Денежные доходы населения выросли на 5,3 процента, что примерно в два раза превышает уровень инфляции.

Таковы наши основные экономические показатели. Считаю, что в 2015 году это очень позитивный показатель для любой страны, особенно для стран с развитым нефтегазовым сектором. Могу сказать, это наш большой успех. Этих успехов добились мы, добился азербайджанский народ. Если бы в свое время мы не уделяли большого внимания развитию ненефтяного сектора нашей страны, то сегодня результаты, возможно, были бы не столь радостными. Напротив, нас могли ожидать стагнация, рецессия, которые мы сейчас наблюдаем в некоторых местах мира, региона.

Особенности азербайджанской экономики заключаются в том, что она построена на прочном фундаменте, самодостаточна, не зависит от внешних финансовых ресурсов. Наоборот, сейчас мы сами, как донор, предоставляем финансовые ресурсы как другим странам, так и международным финансовым структурам. Это приносит нам дополнительную прибыль. Обретая полную экономическую независимость, Азербайджан еще больше усиливает политическую независимость.

В первом квартале в регионах наблюдались позитивные тенденции. Идет процесс создания рабочих мест, открыто около 30 тысяч рабочих мест, из которых 25 тысяч – постоянные. Это постоянный процесс, потому что, как я неоднократно отмечал, в Азербайджане позитивная демографическая ситуация. Население растет, в таком случае создание рабочих мест должно стать постоянным процессом. Наш экономический потенциал должен согласовываться с ростом населения. Так как рост населения – это очень позитивный процесс, это усиливает нашу страну, в то же время демонстрирует стремительное развитие нашей страны. Глядя на демографическую динамику, мы видим, что именно в последние годы наше население стало быстро расти. А экономика, в свою очередь, должна создавать прекрасные возможности для этого роста, чтобы открывались постоянные рабочие места, безработица была на низком уровне. В настоящее время безработица и бедность находятся на самом низком уровне – на уровне 5 процентов.

Решаются социальные вопросы. Эта сфера постоянно находится в центре внимания, наши продуманные экономические реформы всегда дополнялись также сильной социальной политикой. В этом году выполняются все социальные обязательства, выделяются дополнительные средства для создания социальной инфраструктуры, строятся школы, детские сады, медицинские учреждения. В настоящее время строится и ремонтируется более 20 медицинских учреждений, находят решение вопросы диагностики населения, успешно идет процесс прохождения обследования. В прошлом году обследование прошли 5 миллионов, а в этом году – уже почти 4 миллиона граждан Азербайджана. В последние годы во всех регионах созданы современные медицинские центры. То есть сегодня нет необходимости приезжать в Баку для прохождения обследования. Повсюду имеются современные медицинские учреждения, которые должны оказывать людям прекрасные услуги.

Постоянно находятся в центре внимания и другие аспекты нашей социальной политики. Социальная сфера – это сфера, обеспечивающая благосостояние людей, их комфортную жизнь. Поэтому Азербайджанское государство постоянно держит эту сферу в центре внимания. Естественно, наши доходы сократились, так как доходы от продажи нефти, естественно, снижаются. Однако полученные в предыдущие годы финансовые ресурсы, а также продуманная политика, развитие ненефтяного сектора и привлечение иностранных инвестиций позволяют нам даже в условиях снижения доходов выполнить все социальные обязательства и реализовать важные для страны инфраструктурные проекты.

Государственная инвестиционная программа достаточно широка и в этом году. В этой программе нашли отражение основные инфраструктурные проекты, в результате реализации которых будут созданы лучшие условия для развития нашей страны. Инфраструктурным проектам, конечно, принадлежит важное место в обеспечении комфорта для людей, а также улучшении бизнес-среды.

Наши реформы высоко оцениваются ведущими международными финансовыми структурами. Давосский Всемирный экономический форум удостоил Азербайджан 38-го места по конкурентоспособности экономик стран. Занимаемое нами место с каждым годом улучшается. Мы поднялись еще на одну ступень, считаю, что занимать 38-е место по конкурентоспособности в мировом масштабе – большой успех для молодого государства. Мы заняли это место не благодаря нефти и газу, а именно в результате продуманных реформ. Наша экономическая политика продуманная, она построена на национальных интересах и внутренних ресурсах. Поэтому внешний государственный долг Азербайджана находится на очень низком уровне. По этому показателю мы занимаем самое передовое месте в мировом масштабе. Это дает нам экономическую независимость. В то же время мы можем привлечь в Азербайджан с внешних рынков финансовые ресурсы на любую сумму. Просто считаю, что особой необходимости в этом нет. В определенном смысле мы это, конечно, делаем. Но больше мы обеспечиваем свою работу, предстоящие в стране дела за счет внутренних возможностей", - сказал президент.