Президент: Жадные чиновники из центра вынуждали местных руководителей к незаконным действиям

Некоторые чиновники в регионах были вынуждены совершать незаконные действия по указке жадных и ненасытных чиновников, сидящих в центре.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с новым полномочным представителем в Нахчыване и новоназначенными главами исполнительных властей ряда районов.

"Ответственность, которая лежала на них, конечно, требовала совершенно иного подхода. Однако правда и в том, что в некоторых случаях действия совершались по указке жадных и ненасытных чиновников, сидящих в центре", - сказал он.