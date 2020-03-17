Президент: Некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть

"В результате резкого падения цен на нефть мы, естественно, существенно сократили государственные инвестиции. В результате этого вырос уровень безработицы. Это естественно. Государство задействует все механизмы для сохранения безработицы на низком уровне. Если мы увидим, что где-то в частном секторе работы сокращаются, то, конечно, государство по моему указанию сразу же должно сказать свое слово. С 2015-2016 годов по моему поручению были созданы оплачиваемые общественные работы. Основная причина создания этих мест - трудоустройство граждан, оказавшихся без работы. По моему указанию число граждан, охваченных данной программой, с каждым годом увеличивалось, по последним данным, необходимо было создать 38 тысяч оплачиваемых рабочих мест".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

Глава государства заявил, что в государственном бюджете на эти цели предусмотрены десятки миллионов манатов: «Я дал указание строго контролировать данный вопрос. В частности, поступающие из регионов сигналы, конечно, способствовали применению этого контроля, так как порой заработная плата людям не выплачивалась, платежные карты незаконно отбирались, присваивались главами исполнительной власти и пр. Эти сигналы были серьезно рассмотрены. В отношении лиц, совершивших эти и подобные преступления, были применены строжайшие меры наказания. Я предупреждал представителей всех местных исполнительных органов. В настоящее время некоторые из них привлечены к ответственности. В результате проведенных специальных операций их преступления были полностью доказаны. Конечно, в настоящее время идет следствие, будет судебный процесс, но видеоизображения отчетливо все показывают. Эти позорные кадры, позорное поведение – большое пятно для нас. Я оказал доверие этим людям. Я назначил их на должности и, назначая, дал многие поручения и рекомендации. Важнейшими среди них были: работай добросовестно, не бери взяток, не проявляй грубость к гражданам, не будь высокомерным, будь опорой гражданам, объезжай села, будь в контакте с людьми. Но что мы видим? Видим, что вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть. Их низкие поступки стали объектом общественного осуждения. Они грабили государственную собственность, притесняли предпринимателей, получали у них мзду, брали деньги за каждое назначение, получали ежемесячную мзду с директоров школ, больниц – это бессовестно, и они ответят за эти преступления. Мы создаем для безработных граждан условия, чтобы они зарабатывали. Это небольшая сумма, на уровне минимальной заработной платы. В настоящее время минимальная заработная плата увеличилась, поэтому эти граждане получают больше. Но в некоторых случаях эти деньги присваиваются. Или же о преступлении в Нефтчалинском районе мне сообщили, что он заставлял работать как рабов, слуг в своем хозяйстве 73 человека, обеспеченных оплачиваемой работой. Что это такое? Он кто – ага, бек, хан? Сегодня вся страна ненавидит его за позорные поступки, позорные поступки таких, как он. Пусть все знают, что дело этим не закончится. Случилось первое происшествие – не сделали выводы, второе – не сделали. Сколько людей надо арестовать, чтобы они отказались от грязных деяний. Этот процесс будет продолжаться, и пусть это послужит уроком для всех. Поэтому по этим позорным фактам будут приняты еще более строгие меры».