Президент раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок оружия в Армению

21 августа президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Кяльбаджара раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок различными странами оружия в Армению.

Как сообщает Report, глава государства сказал:

"Стоимость переданного армянской армии из-за рубежа оружия, уничтоженного нами в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции и взятого в качестве военного трофея, составляет примерно 5-6 миллиардов долларов. Конечно, у Армении не было денег на приобретение такого количества оружия. Все это оружие было предоставлено им бесплатно, с целью продолжения оккупации, с целью не допустить возвращения азербайджанцев на их исконные земли, не допустить мирного урегулирования этого конфликта между Арменией и Азербайджаном".