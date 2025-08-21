О нас

Президент раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок оружия в Армению

Президент раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок оружия в Армению 21 августа президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Кяльбаджара раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок различными странами оружия в Армению.
Внутренняя политика
21 августа 2025 г. 12:39
Президент раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок оружия в Армению

21 августа президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Кяльбаджара раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок различными странами оружия в Армению.

Как сообщает Report, глава государства сказал:

"Стоимость переданного армянской армии из-за рубежа оружия, уничтоженного нами в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции и взятого в качестве военного трофея, составляет примерно 5-6 миллиардов долларов. Конечно, у Армении не было денег на приобретение такого количества оружия. Все это оружие было предоставлено им бесплатно, с целью продолжения оккупации, с целью не допустить возвращения азербайджанцев на их исконные земли, не допустить мирного урегулирования этого конфликта между Арменией и Азербайджаном".

Версия на английском языке Azerbaijani President reveals purpose behind free arms supplies to Armenia in meeting with Kalbajar residents
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti müxtəlif ölkələrin vaxtilə Ermənistana pulsuz silah verməsinin məqsədini açıqlayıb

