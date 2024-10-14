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Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителей председателей судов апелляционной инстанции, председателей судебных коллегий, судей и председателей судов первой инстанции, сообщает Report.
Внутренняя политика
14 октября 2024 г. 15:28
Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителей председателей судов апелляционной инстанции, председателей судебных коллегий, судей и председателей судов первой инстанции, сообщает Report.

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Версия на английском языке Azerbaijani president appoints chairs, deputy chairs for several courts
Версия на азербайджанском языке Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edib

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