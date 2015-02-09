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    Президент назначил нового председателя ЗАО "Азербайджан Демир Йоллары"

    Ариф Аскеров освобожден от должности председателя ЗАО Азербайджан Демир Йоллары

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Аскерова от должности председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджан Демир Йоллары".

    Как отмечает Report, согласно распоряжению, Ариф Нариман оглу Аскеров освобожден от должности председателя ЗАО "Азербайджан Демир Йоллары".

    Согласно другому распоряжению президента страны, Джавид Гамбар оглу Гурбанов назначен председателем ЗАО "Азербайджан Демир Йоллары".

    Отметим, что президент Азербайджана также подписал распоряжение об освобождении Джавида Гамбар оглу Гурбанова от должности председателя ОАО "Азерйолсервис".

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