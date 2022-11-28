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Президент НАНА: Азербайджанский язык в Иране вытесняется целенаправленно

Президент НАНА: Азербайджанский язык в Иране вытесняется целенаправленно Азербайджанский язык в Иране вытесняется целенаправленно.
Внутренняя политика
28 ноября 2022 г. 15:01
Президент НАНА: Азербайджанский язык в Иране вытесняется целенаправленно

Азербайджанский язык в Иране вытесняется целенаправленно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА академик Иса Габиббейли.

По его словам, Иран по сути является тюркским государством: "С самых древних времен в государстве под названием Иран правили азербайджано-тюркские династии - Сельджуки, Хорезмшахи, Газневиды, Атабеки, Аггоюнлу, Гарагоюнлу, Тимуриды, Сефевиды, Афшары, Каджары. В отдельные периоды, особенно в двадцатом веке, власть в Иране захватили персидские шовинисты. На протяжении веков языком общения в Иране был не персидский, как заявляет нынешний режим, а азербайджано-тюркский. И сейчас в Тегеране, Мешхеде и других крупных городах представители разных национальностей говорят на азербайджанском языке".

И.Габиббейли напомнил, что персидский язык является средством общения ограниченных официальных кругов, а азербайджанский язык - языком всех народов, проживающих в Иране: "Тем не менее, как справедливо сказал лидер азербайджанцев мира, президент Ильхам Алиев, азербайджанский язык "остается лишь на уровне бытового" из-за того, что в Иране его не преподают в школах".

По словам академика, подобная агрессия иранского режима к азербайджанскому языку поставила под угрозу сохранение языка проживающими там азербайджанцами: "Исламская Республика Иран, которая открывает школы, радио и церкви, издает газеты для малочисленных армян, должна признать право многомиллионных азербайджанцев на получение образования на родном языке. Лишение более 35 миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, права учиться на родном языке неприемлемо и полностью противоречит правам человека и человечности в целом. Права южных азербайджанцев должны быть восстановлены, им должны быть предоставлены все свободы, на которые они имеют право".

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Версия на английском языке President of ANAS: 'Azerbaijani language is purposefully alienated in Iran'
Версия на азербайджанском языке AMEA prezidenti: "İranda Azərbaycan dili məqsədli şəkildə yadlaşdırılır"

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