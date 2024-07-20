Ильхам Алиев: Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно

Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно.

Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Подчеркнув наличие определенной доли дезинформации в этой сфере, глава государства отметил: "С течением времени в политических кругах Запада реальность все больше всплывает наружу, и к Азербайджану относятся как к равноправному партнеру".