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Ильхам Алиев: Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно

Ильхам Алиев: Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 16:57
Ильхам Алиев: Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно

Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Подчеркнув наличие определенной доли дезинформации в этой сфере, глава государства отметил: "С течением времени в политических кругах Запада реальность все больше всплывает наружу, и к Азербайджану относятся как к равноправному партнеру".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz istərdik ki, Azərbaycanda və regionda baş verən hadisələr obyektiv şəkildə işıqlandırılsın

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