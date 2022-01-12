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Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым

Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым "Все равны перед законом, ничьи прежние заслуги не будут учтены"
Внутренняя политика
12 января 2022 г. 20:28
Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым
Ильхам Алиев

Неоднократно заявлял государственным чиновникам, как во время встреч, так и при их назначении, что наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым.

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Еще раз хочу сказать, что никто никто не может уйти от ответственности, все равны перед законом, ничьи прежние заслуги не будут учтены", - добавил глава государства.

Президент отметил, что в последнее время азербайджанская общественность стала свидетелем очень серьезной кадровой реформы. "Серьезные кадровые реформы проведены практически во всех ветвях власти. В правительстве, Милли Меджлисе, Администрации Президента, министерствах и местных исполнительных органах уже произошли значительные кадровые перестановки, и я считаю, что это сыграет важную роль в борьбе с коррупцией", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Punishment for corruption and bribery will be very harsh
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Əgər bu və ya digər məmur çirkaba bulaşarsa, cəza çox sərt olacaq"

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