Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым

"Все равны перед законом, ничьи прежние заслуги не будут учтены"

Неоднократно заявлял государственным чиновникам, как во время встреч, так и при их назначении, что наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым.

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Еще раз хочу сказать, что никто никто не может уйти от ответственности, все равны перед законом, ничьи прежние заслуги не будут учтены", - добавил глава государства.

Президент отметил, что в последнее время азербайджанская общественность стала свидетелем очень серьезной кадровой реформы. "Серьезные кадровые реформы проведены практически во всех ветвях власти. В правительстве, Милли Меджлисе, Администрации Президента, министерствах и местных исполнительных органах уже произошли значительные кадровые перестановки, и я считаю, что это сыграет важную роль в борьбе с коррупцией", - добавил глава государства.