Президент находится с визитом в Газахе

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие автомобильной дороги Газах-Косалар после реконструкции.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что строительство автомобильной дороги Газах-Косалар, которая соединяет 2 населенных пункта с 6-тысячным населением, началось в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от 19 августа 2016 года. Ширина земляного полотна дороги четвертой технической категории протяженностью 10 км составляет 10 м, а ширина проезжей части, состоящей из двух полос, - 6 м.

Для регулирования движения автотранспортных средств дорога размечена указательными линиями, установлены 42 дорожных знака, построена автобусная остановка. Проложена водоотводная труба в целом протяженностью 460 м.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.