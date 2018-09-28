Президент наградил Закира Гаралова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Прокуратуры Азербайджанской Республики. В числе награжденных и генеральный прокурор Закир Гаралов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, генеральный прокурор Закир Гаралов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Отметим, что среди награжденных четверо удостоены ордена "За службу Отечеству" 2-й степени, семь человек - ордена "За службу Отечеству" 3-й степени, 7 человек - медалью "Терегги" и 24 человека - медалью "За отличие на государственной службе".

Напомним, что 1 октября в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников органов прокуратуры.