 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент наградил Закира Гаралова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    © Report

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Прокуратуры Азербайджанской Республики. В числе награжденных и генеральный прокурор Закир Гаралов. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, генеральный прокурор Закир Гаралов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. 

    Отметим, что среди награжденных четверо удостоены ордена "За службу Отечеству" 2-й степени, семь человек - ордена "За службу Отечеству" 3-й степени, 7 человек - медалью "Терегги" и 24 человека - медалью "За отличие на государственной службе". 

    Напомним, что 1 октября в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников органов прокуратуры. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi