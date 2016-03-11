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    Президент наградил военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

    Распоряжение подписано в связи с 24-й годовщиной создания Внутренних войск

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 24-й годовщиной создания Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленную в боях отвагу, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью заданий награждены:

    медалью "За Родину"

    Мамедов Ильгар Айдын оглу - генерал-майор.

    медалью "За отвагу"

    Самедов Агшин Ингилаб оглу - лейтенант (посмертно)

    Гаджиев Фаиг Гадир оглу - сержант (посмертно)

    Гусейнов Салех Иси оглу - рядовой (посмертно).

    медалью "За военные заслуги"

    Дашдамиров Чингиз Али оглу - полковник

    Илмазов Ахлиман Халид оглу - полковник

    Мамедов Шахин Ибрагим оглу - полковник

    Алиев Рахман Гусейн оглу - полковник-лейтенант

    Гусейнов Мубариз Афиг оглу - полковник-лейтенант

    Ибрагимов Афер Хаммед оглу - полковник-лейтенант

    Мамедов Юсиф Мирягуб оглу - полковник-лейтенант

    Мустафаев Рафет Комсомол оглу - полковник-лейтенант

    Пашаев Самед Хафиз оглу - полковник-лейтенант

    Самедов Сабухи Азад оглу - полковник-лейтенант

    Юсубов Шираслана Муса оглу - полковник-лейтенант

    Асадов Зия Рамиз оглу - майор

    Иманов Видади Иман оглу - майор

    Гахраманов Хикмет Хасрат оглу - майор

    Мамедов Мушфиг Гашам оглу - майор

    Старицкий Вячеслав Игоревич - майор

    Тагиев Садиг Фейруз оглу - майор

    Зейналов Мушвиг Совет оглу - майор

    Гусейнов Эмин Эльчин оглу - капитан

    Халилов Тебриз Муслим оглу - старший лейтенант

    Мамедов Рашад Ашраф оглу - старший лейтенант.


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