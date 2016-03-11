Президент наградил военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 24-й годовщиной создания Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленную в боях отвагу, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью заданий награждены:
медалью "За Родину"
Мамедов Ильгар Айдын оглу - генерал-майор.
медалью "За отвагу"
Самедов Агшин Ингилаб оглу - лейтенант (посмертно)
Гаджиев Фаиг Гадир оглу - сержант (посмертно)
Гусейнов Салех Иси оглу - рядовой (посмертно).
медалью "За военные заслуги"
Дашдамиров Чингиз Али оглу - полковник
Илмазов Ахлиман Халид оглу - полковник
Мамедов Шахин Ибрагим оглу - полковник
Алиев Рахман Гусейн оглу - полковник-лейтенант
Гусейнов Мубариз Афиг оглу - полковник-лейтенант
Ибрагимов Афер Хаммед оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Юсиф Мирягуб оглу - полковник-лейтенант
Мустафаев Рафет Комсомол оглу - полковник-лейтенант
Пашаев Самед Хафиз оглу - полковник-лейтенант
Самедов Сабухи Азад оглу - полковник-лейтенант
Юсубов Шираслана Муса оглу - полковник-лейтенант
Асадов Зия Рамиз оглу - майор
Иманов Видади Иман оглу - майор
Гахраманов Хикмет Хасрат оглу - майор
Мамедов Мушфиг Гашам оглу - майор
Старицкий Вячеслав Игоревич - майор
Тагиев Садиг Фейруз оглу - майор
Зейналов Мушвиг Совет оглу - майор
Гусейнов Эмин Эльчин оглу - капитан
Халилов Тебриз Муслим оглу - старший лейтенант
Мамедов Рашад Ашраф оглу - старший лейтенант.
News DepartmentАвтор новости
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