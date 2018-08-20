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    Президент наградил Вагифа Ахундова и группу военнослужащих Особой службы государственной охраны - СПИСОК

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 25-летия создания Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики, за отличие при исполнении служебных обязанностей президент страны наградил следующих военнослужащих Службы:

    орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    Ахундова Вагифа Алибала оглу – генерал-полковника

    орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Нагиева Сабира Наги оглу – генерал-майора

    Усубова Джебраила Фрудин оглу – генерал-майора

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Абдурахманова Рауфа Закир оглу – генерал-майора

    Оруджева Ханбалу Тубаил оглу – генерал-майора

    медалью "За Родину"

    Велиева Мурсала Али оглу – генерал-лейтенанта

    Керимова Джавада Мухаммед оглу – полковника

    Гадирова Тарлана Азер оглу – полковника

    Салманова Расима Фирудин оглу – полковника

    Велимамедова Руфата Хамза оглу – полковника

    Буньятова Забуллу Ханнан оглу – полковника-лейтенанта

    Гасымова Яхъю Баба оглу – полковника-лейтенанта

    Рагимова Вугара Гасанага оглу – полковника-лейтенанта

    Юсупова Эльчина Эльдар оглу – полковника-лейтенанта

    медалью "За отвагу"

    Гаджиева Ниязи Ханбаба оглу – генерал-лейтенанта

    Азизова Азада Гамлет оглу – полковника

    Халилова Ниязи Полад оглу – полковника

    Сарыева Ягуба Юнис оглу – полковника

    Абдулкеримова Рагима Эльман оглу – полковника-лейтенанта

    Набиева Фазахира Фаррух оглу – полковника-лейтенанта

    Наджафли Полада Габиб оглу – полковника-лейтенанта

    Сейфуллаева Эльшана Бахыш оглу – полковника-лейтенанта

    Авезова Ровшана Магеррам оглу – майора

    медалью "За военные заслуги"

    Новрузова Эльмара Газанфар оглу – генерал-майора

    Аббасова Акифа Гудрет оглу – полковника

    Аладдинова Али Хейраддин оглу – полковника-лейтенанта

    Гаджиева Али Раиб оглу – полковника-лейтенанта

    Ибрагимова Аждара Ганбар оглу – полковника-лейтенанта

    Мамедова Садъяра Муса оглу – полковника-лейтенанта

    Шарифова Джавида Абдул оглу – полковника-лейтенанта

    Ширинова Мубариза Сайяр оглу – полковника-лейтенанта

    Меликли Тунзалю Исмаил гызы – полковника-лейтенанта медицинской службы

    Аббасова Аббаса Тофиг оглу – майора

    Азаева Эльчина Фарман оглу – майора

    Алиева Анара Газанфар оглу – майора

    Амирасланова Яшара Аслан оглу – капитана

    Гусейнова Джамиля Аллахверен оглу – капитана

    Керимова Фархада Аббас оглу – капитана

    Нагиева Эмина Ейваз оглу – капитана

    Вяткина Дениса Александровича – капитана

    Байрамова Эльхана Ибрагим оглу – старшего лейтенанта

    Байрамова Идаята Рустам оглу – старшего лейтенанта

    Мамедова Сабухи Алибала оглу – старшего прапорщика

    Султанову Рену Вахид гызы– старшего прапорщика

    Джамалова Рамиля Алиаддин оглу – прапорщика

    Гамидова Айдына Вагиф оглу – прапорщика

    Мирабдуллаи Мирсахиба Мирализаман оглу – прапорщика

    Юсубова Исмаила Мустафа оглу – прапорщика.

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