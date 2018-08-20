Президент наградил Вагифа Ахундова и группу военнослужащих Особой службы государственной охраны - СПИСОК

20 августа, 2018 18:14

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 25-летия создания Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики, за отличие при исполнении служебных обязанностей президент страны наградил следующих военнослужащих Службы: орденом "За службу Отечеству" 1-й степени Ахундова Вагифа Алибала оглу – генерал-полковника орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Нагиева Сабира Наги оглу – генерал-майора Усубова Джебраила Фрудин оглу – генерал-майора орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Абдурахманова Рауфа Закир оглу – генерал-майора Оруджева Ханбалу Тубаил оглу – генерал-майора медалью "За Родину" Велиева Мурсала Али оглу – генерал-лейтенанта Керимова Джавада Мухаммед оглу – полковника Гадирова Тарлана Азер оглу – полковника Салманова Расима Фирудин оглу – полковника Велимамедова Руфата Хамза оглу – полковника Буньятова Забуллу Ханнан оглу – полковника-лейтенанта Гасымова Яхъю Баба оглу – полковника-лейтенанта Рагимова Вугара Гасанага оглу – полковника-лейтенанта Юсупова Эльчина Эльдар оглу – полковника-лейтенанта медалью "За отвагу" Гаджиева Ниязи Ханбаба оглу – генерал-лейтенанта Азизова Азада Гамлет оглу – полковника Халилова Ниязи Полад оглу – полковника Сарыева Ягуба Юнис оглу – полковника Абдулкеримова Рагима Эльман оглу – полковника-лейтенанта Набиева Фазахира Фаррух оглу – полковника-лейтенанта Наджафли Полада Габиб оглу – полковника-лейтенанта Сейфуллаева Эльшана Бахыш оглу – полковника-лейтенанта Авезова Ровшана Магеррам оглу – майора медалью "За военные заслуги" Новрузова Эльмара Газанфар оглу – генерал-майора Аббасова Акифа Гудрет оглу – полковника Аладдинова Али Хейраддин оглу – полковника-лейтенанта Гаджиева Али Раиб оглу – полковника-лейтенанта Ибрагимова Аждара Ганбар оглу – полковника-лейтенанта Мамедова Садъяра Муса оглу – полковника-лейтенанта Шарифова Джавида Абдул оглу – полковника-лейтенанта Ширинова Мубариза Сайяр оглу – полковника-лейтенанта Меликли Тунзалю Исмаил гызы – полковника-лейтенанта медицинской службы Аббасова Аббаса Тофиг оглу – майора Азаева Эльчина Фарман оглу – майора Алиева Анара Газанфар оглу – майора Амирасланова Яшара Аслан оглу – капитана Гусейнова Джамиля Аллахверен оглу – капитана Керимова Фархада Аббас оглу – капитана Нагиева Эмина Ейваз оглу – капитана Вяткина Дениса Александровича – капитана Байрамова Эльхана Ибрагим оглу – старшего лейтенанта Байрамова Идаята Рустам оглу – старшего лейтенанта Мамедова Сабухи Алибала оглу – старшего прапорщика Султанову Рену Вахид гызы– старшего прапорщика Джамалова Рамиля Алиаддин оглу – прапорщика Гамидова Айдына Вагиф оглу – прапорщика Мирабдуллаи Мирсахиба Мирализаман оглу – прапорщика Юсубова Исмаила Мустафа оглу – прапорщика.