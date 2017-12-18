Президент наградил Тахира Гезала и Фарида Гаибова - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджанской Республике, "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение о награждении группы следующих лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджанской Республике, "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики":

Гезала Тахира Абдолбари оглу

Гаибова Фарида Фазиль оглу

Мамедова Эльхана Салхаб оглу.

Другим распоряжением главы государства, почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам, имеющим заслуги в развитии спорта в Азербайджане:

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Ахундзаде Агаяру Абдулазим оглу

Бабаеву Наги Меджидовичу

Давудову Вагифу Джалил оглу

Ахмедову Кямалу Мухаммед оглу

Алиеву Гарибу Талят оглу

Гусейнову Фирату Алышан оглу

Мефтахеддиновой Земфире Али гызы

"Заслуженный журналист"

Ширалиеву Аслану Бейбала оглу

"Заслуженный врач"

Искендерову Кямилю Велиюллах оглу.

Кроме того, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане Ахаду Алиага оглу Алиеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.