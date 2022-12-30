Президент наградил ряд лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Как сообщает Report, медалью "Терегги" награждены Челебиев Джавид Намиг оглу, Асадов Фуад Исмаил оглу, Исмаилов Чингиз Мамед оглу, Мамедзаде Нурлана Балагусейн гызы.

Другим распоряжением, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики" от 11 июня 2002 года номер 715, глава государства постановил предоставить персональную пенсию президента Чопсиеву Исмаилу Самед оглу и Мамедъярову Гамиду Хилал оглу.

Также за заслуги в развитии спорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:

Джафарову Аганаги Джафар оглу

Гамидову Тофику Садыг оглу

Гасанову Мелику Энверовичу

Ханалиеву Тофигу Сархан оглу

Исмаилову Мусе Чобан оглу

Гурбанову Ага Юсифу Кязым оглу

Мустафаеву Рамизу Ягуб оглу

Намазалиеву Афсару Гусейн оглу

Раджабову Фаигу Абдул оглу

Рашидову Рашаду Юсиф оглу

Тахирову Исмаилу Агабаба оглу

Умудову Фирдовси Гаминалы оглу

Вахабзаде Асмире Гаджи гызы

Зудову Александру Николаевичу.