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Президент наградил работников водного хозяйства и мелиорации

Президент наградил работников водного хозяйства и мелиорации Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер".
Внутренняя политика
4 июня 2022 г. 17:12
Президент наградил работников водного хозяйства и мелиорации
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер".

Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный инженер":

Абасову Халиду Аваз оглу

Абдуллаеву Эльшаду Алипаша оглу

Абышову Ихтияру Шюкюр оглу

Мамедову Адаму Иман оглу

Мамедову Натигу Мисир оглу.

Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации группа лиц награждена орденом "Эмек" и медалью "Терегги".

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Версия на английском языке President awards workers of water management and land reclamation
Версия на азербайджанском языке Prezident bir qrup su təsərrüfatı və meliorasiya işçisini təltif edib - SİYAHI

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