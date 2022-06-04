Президент наградил работников водного хозяйства и мелиорации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер".
Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный инженер":
Абасову Халиду Аваз оглу
Абдуллаеву Эльшаду Алипаша оглу
Абышову Ихтияру Шюкюр оглу
Мамедову Адаму Иман оглу
Мамедову Натигу Мисир оглу.
Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации группа лиц награждена орденом "Эмек" и медалью "Терегги".