Президент наградил работников водного хозяйства и мелиорации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер".

Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный инженер":

Абасову Халиду Аваз оглу

Абдуллаеву Эльшаду Алипаша оглу

Абышову Ихтияру Шюкюр оглу

Мамедову Адаму Иман оглу

Мамедову Натигу Мисир оглу.

Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации группа лиц награждена орденом "Эмек" и медалью "Терегги".