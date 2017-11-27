Президент наградил лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Гянджа - СПИСОК

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Гянджа.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам, имеющим заслуги в развитии социально-экономической и культурной жизни города Гянджа:

"Народный артист"

Байрамову Адылю Мусеиб оглу

Байрамову Рафаэлю Али оглу

Ибрагимовой Севиндж Сулейман гызы

"Заслуженный артист"

Мамедовой Кямале Имдад гызы

"Заслуженный художник"

Aбдуллаеву Фаику Наги оглу

Имамвердиеву Мусе Исмаил оглу

"Заслуженный работник культуры"

Джафаровой Мехпаре Ирза гызы

Гаджиеву Санану Захид оглу

Гусейновой Хазангюль Аббасгулу гызы

Mурадову Бахтияру Юнис оглу

"Заслуженный учитель"

Aбдуллаевой Сахибе Захид гызы

Гусейнову Валеху Мамед оглу

Гурбаналиевой Севде Фируддин гызы

Mамедовой Саре Зейнал гызы

Сафаровой Аиде Кямал гызы

Юсифовой Эльнуре Масим гызы

"Заслуженный врач"

Аскеровой Севде Джамиль гызы

Рагимову Ильгару Махмуд оглу

Садыговой Халиде Идрис гызы

"Заслуженный архитектор"

Mусаеву Наби Амиргулу оглу

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Гасанову Асифу Захид оглу

"Заслуженный журналист"

Набиеву Яшару Наджаф оглу

"Заслуженный инженер"

Бабаеву Тахиру Гудрет оглу

Гахраманову Бахрузу Шариф оглу

Mустафаеву Хафизу Джары оглу

Рамазанову Акберу Ахмед оглу.

Другим распоряжением президента за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Гянджа награждены следующие лица:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Алиев Фуад Юсиф оглу

медалью "Tерегги"

Aлыев Гурбан Мухаммед оглу

Гасанов Асаф Нуреддин оглу

Исмаилов Джамшид Баба оглу

Taгиев Вюсал Расим оглу

Зейналов Фахреддин Камиль оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Годжаев Шахлар Исмаил оглу

Mикаилова Мехрибан Фируддин гызы

Самедов Вургун Аббас оглу.

Кроме того, распоряжениями главы государства, за заслуги в развитии образования в Азербайджанской Республике Юсиф Амиралы оглу Юсибов награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики", за активное участие в социально-культурной жизни города Гянджа Шарифу Гаджи оглу Шарифову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.