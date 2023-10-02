Президент: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом

На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом. За 30 лет независимости мы укрепили эти факторы.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.
Глава государства отметил, что мы рассматриваем это как пример стабильности, предсказуемости и сосуществования представителей всех конфессий. "Мы живем как одна семья", - добавил президент Азербайджана.