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Президент: Мы являемся представителями великого народа

Президент: Мы являемся представителями великого народа И в 2020 году, и в сентябре прошлого года наши военные операции проводились в полном соответствии с международным гуманитарным правом.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 17:40
Президент: Мы являемся представителями великого народа

И в 2020 году, и в сентябре прошлого года наши военные операции проводились в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Подчеркнув, что это еще раз показывает величие нашего народа, глава государства сказал: "Хотя в сердце каждого из нас есть чувство мести, каждого из нас, когда мы возвращаемся к этой кровавой истории, просматриваем эти ужасные видеокадры и фотодокументы, душит гнев, и это чувство гнева нас не отпустит даже если пройдет не 30, а 300 лет. Это естественно. Мы люди, но в то же время мы являемся представителями великого народа".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We are representatives of great nation'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz böyük xalqın nümayəndələriyik

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