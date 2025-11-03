Президент: Мы не должны отставать в сфере искусственного интеллекта

Искусственный интеллект. 10 лет назад об этом никто ничего не говорил. Сегодня уже это неотъемлемая часть будущего развития стран. Мы здесь не должны отставать.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.