    Prezident: Süni intellekt sahəsində geri qalmamalıyıq

    Daxili siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:51
    Prezident: Süni intellekt sahəsində geri qalmamalıyıq

    Süni intellekt. On il bundan əvvəl bu barədə heç kim heç nə danışmırdı. Bu gün artıq bu, ölkələrin gələcək inkişafının ayrılmaz hissəsidir. Biz burada geri qalmamalıyıq.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı söyləyib.

    Prezident bildirib ki, bu istiqamətdə dövlət lazımi addımları atır:

    "Biz hər zaman əsas aparıcı xəttin, yəni, "mainstream"in, əgər belə demək mümkündürsə, arxasınca gedirik və geri qalmamalıyıq. Ona görə Azərbaycanda süni intellektin həm inkişafı, həm də həyatda, iqtisadiyyatda, texnoloji inkişafda tətbiqi bu gün reallıqdır və əlbəttə ki, biz burada Azərbaycan alimlərinin fəal iştirakını gözləyirik".

    İlham Əliyev süni intellekt AMEA
    Президент: Мы не должны отставать в сфере искусственного интеллекта
    President Ilham Aliyev: Artificial intelligence is now an integral part of countries' future development

