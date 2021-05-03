Президент: Мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных территориях

"Что касается нашего партнёрства в международных организациях, то уверен, что мы продолжим поддерживать и отстаивать интересы друг друга. Мы уже демонстрируем солидарность очень высокого уровня в ряде международных организаций. Это важно, потому что дейст

"Что касается нашего партнёрства в международных организациях, то уверен, что мы продолжим поддерживать и отстаивать интересы друг друга. Мы уже демонстрируем солидарность очень высокого уровня в ряде международных организаций. Это важно, потому что действительно отражает суть нашего сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом 3 мая во время приема верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Сербии Драгана Владисавлжевича заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Что касается двусторонних отношений, то, конечно, учитывая политические контакты очень высокого уровня, мы должны сосредоточить внимание на сфере экономического развития. Как вам известно, мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Надеюсь, что сербские компании, как и компании дружественных стран, проявят активность, приедут, и им будет предоставлена первичная информация о наших планах. Присоединившись к команде международных компаний из дружественных стран, они примут участие в реконструкции. Думаю, что будет много сфер, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Уверен, что у вас будет много работы в Азербайджане. Желаю вам успешного выполнения задач", - добавил глава государства.