​Президент: Мы мстим и будем мстить за жертв Ходжалы

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ "В результате фашистской идеологии на линии соприкосновения погибли десятки армянских солдат. Я говорил и хочу еще раз сказать: если не хотите умирать, не ездите в Агдам, Физули, сидите у себя дома. Что касается мести, то мстить должны мы, и мы мстим. Мы мстим и будем мстить за жертв Ходжалы".

Как передает Report, об этом заявил президент АзербайджанаИльхам Алиев в ходе своего выступления во всенародных празднествах по случаю национального праздника Азербайджанского народа - Новруз в Баку.

Глава государства заявил:

Наша основная проблема – армяно-азербайджанская, нагорно-карабахская проблема, к сожалению, не решается. В прошлом году посредниками были приложены усилия. Как вы знаете, в августе, сентябре и октябре главы государств, высокопоставленные лица стран-сопредседателей Минской группы приложили усилия, были проведены три встречи. Последняя встреча в Париже, по мнению обеих сторон, прошла успешно. Но не прошло и недели после той встречи, как Армения прибегла к очередной провокации. Начала широкомасштабные военные учения в Агдаме, на оккупированных землях, чтобы вновь вовлечь нас в провокацию. Мы не хотели идти на провокацию, так как привержены своим международным обязательствам. Еще раз хочу отметить, что на встрече, состоявшейся в Париже в конце октября, мы сказали, что должны снижать напряженность на линии соприкосновения, обращать больше внимания на суть мирных переговоров. Поэтому мы вели себя очень сдержанно. Но враг истолковал наше поведение по-другому и атаковал наши позиции. В таком случае, естественно, азербайджанский солдат, проявив доблесть, уничтожил вражеский вертолет. После этого нам стали стараться мстить. Даже самые высокопоставленные, должностные лица Армении заявляли: мы отомстим. В результате этой фашистской идеологии на линии соприкосновения погибли десятки армянских солдат. Я говорил и хочу еще раз сказать: если не хотите умирать, не ездите в Агдам, Физули, сидите у себя дома. Что касается мести, то мстить должны мы, и мы мстим. Мы мстим и будем мстить за жертв Ходжалы. Кровь наших шехидов должна и будет отмщена.

Сегодня наша армия полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения. Наши солдаты достойно защищают Родину. Мы завладели полным преимуществом. Я абсолютно уверен, что мы добьемся желаемого, восстановим историческую справедливость, нашу территориальную целостность. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках признанной международным сообществом территориальной целостности Азербайджана. После этого мы, азербайджанцы, конечно же, возвратимся на все наши древние земли – и в Иреван, и в Гейчу, и в Зангезурский махал. Все это наши древние земли. Молодое поколение также должно знать, что наши земли – это не только земли сегодняшнего независимого Азербайджана. Мы должны возвратиться и возвратимся на эти земли. Мы должны каждый день трудиться, чтобы приблизить этот день.

Поэтому мы должны стать еще сильнее. Должны иметь еще более сильную армию. Строительство армии является для нас сейчас основной задачей. Поэтому на эти цели выделяется столько средств, сколько нужно. Сегодня Азербайджанская армия с точки зрения подготовленности, технического оснащения, вооружения входит в число самых передовых армий в мире. Это создали мы, так как по-другому невозможно.

Сегодня в мире международное право не работает, международные договоры являются всего лишь клочком бумаги, не имеют никакой ценности. Тот, у кого есть сила, игнорирует эти договоры. То есть в мире начался новый период, мы должны знать это. Не мы начали этот период. Мы всегда опирались на международное право и так строили всю нашу политику. Мы возвышали свой голос: почему не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН. Там прямо написано, что азербайджанские земли должны быть безоговорочно и незамедлительно освобождены от оккупации. То есть международное право является всего лишь инструментом для сильных государств, чтобы они принуждали несильные государства к чему-то. Но для них самих международное право – это ничто. Мы видим это, все видят это. Мы видим это во всех уголках мира - кто сильный, тот и прав. О чем это свидетельствует? О том, что нужно быть сильным. Мы давно приступили к этому: сильная армия, сильная экономика, гражданское согласие и, конечно же, продуманная политика и социальная справедливость.