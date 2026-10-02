Ильхам Алиев: Нам никто не протянул руку помощи, все оружие закупали за свои деньги - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан одержал Победу, не имеющую прецедентов в мире, причем – в одиночку.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Глава государства отметил, что сегодня в разных местах идут войны.

"За каждым, как говорится, стоит "большой дядя". За некоторыми - даже несколько. Мы же - в одиночку. Все эти "большие дяди" были против нас. Сопредседатели той Минской группы были против нас. Сегодня они являются ведущими государствами мира - посмотрите, против кого мы вели войну", - отметил президент.

Ильхам Алиев добавил, что за Арменией стояли они и сегодня продолжают стоять - каждый в той форме, в которой считает нужным.

"Поэтому мы гордимся и нашей Победой, гордимся нашей смелостью, гордимся нашей волей, гордимся нашим народом, гордимся нашим государством", - сказал он.

По словам президента, это также является серьезной преградой на пути идеологических диверсий.

"Разумеется, наше идеологическое пространство должно быть свободно от чуждых элементов, чуждого влияния. Это одновременно является нашей внешнеполитической стратегией. Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство. В то время, когда нам требовалась помощь, нам никто не помог. Когда у нас был один миллион беженцев, нам никто не протянул руку помощи. Все, что мы приобретали, мы покупали за деньги. В том числе все оружие закупали за деньги, причем по мировым ценам – до последнего патрона. Я говорю вам со всей ответственностью как Верховный главнокомандующий, как человек, руководивший всеми этими вопросами. Вы знаете, как Азербайджан вооружался с 2003 года по сей день, создав как местное производство, так и закупая за рубежом. Ни разу нам не сделали уступки ни на один манат, ни на один доллар. Порой нам даже продавали вооружение по цене, в несколько раз превышающей мировую. И мы вынужденно закрывали на это глаза. Поэтому это очень серьезный вопрос", - отметил президент Азербайджана.

11:35

Наше идеологическое пространство должно быть свободно от чуждых элементов, чуждых влияний. Это в то же время является нашей внешнеполитической стратегией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство", – подчеркнул глава государства.