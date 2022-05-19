Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов

"Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов".

"Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Однако для сохранения ее на низком уровне мы должны ежегодно открывать новые рабочие места, потому что численность населения в Азербайджане за 30 лет - со дня обретения независимости по настоящее время - увеличилась с 7 миллионов до 10 миллионов, она растет и сегодня. Поэтому мы должны иметь рабочие места для большего числа людей. Особенно сейчас, когда в результате четвертой промышленной революции многих специальностей уже не существует, нам необходимо готовить себя к новым отраслям. Кстати, этот вопрос являлся темой наших сегодняшних обсуждений. Мы также говорили о сотрудничестве в области образования, в частности, об образовании, направленном на нужды развития наших стран", - сказал Ильхам Алиев.