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Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов

Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов "Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов".
Внутренняя политика
19 мая 2022 г. 01:33
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов

"Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Однако для сохранения ее на низком уровне мы должны ежегодно открывать новые рабочие места, потому что численность населения в Азербайджане за 30 лет - со дня обретения независимости по настоящее время - увеличилась с 7 миллионов до 10 миллионов, она растет и сегодня. Поэтому мы должны иметь рабочие места для большего числа людей. Особенно сейчас, когда в результате четвертой промышленной революции многих специальностей уже не существует, нам необходимо готовить себя к новым отраслям. Кстати, этот вопрос являлся темой наших сегодняшних обсуждений. Мы также говорили о сотрудничестве в области образования, в частности, об образовании, направленном на нужды развития наших стран", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz işsizlik səviyyəsini 5-6 faizə qədər azaltmağa nail olmuşuq"

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