Президент Молдовы посетил Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны - ДОПОЛНЕНО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Молдова Игорь Додон, посетив Аллею почетного захоронения, возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил светлую память великого лидера.

Как сообщает Report, президент Игорь Додон также возложил цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

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Находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Молдова Игорь Додон также посетил Шехидляр хиябаны. Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Молдовы почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Родины, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Молдовы и Азербайджана.

Президент Молдовы полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в Баку работе по благоустройству и созиданию.