Президент Казахстана наградил двух азербайджанцев
Внутренняя политика
- 19 ноября, 2025
- 16:12
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил азербайджанского общественного активиста Таги Тагиева и члена Ассоциации азербайджанцев Мангистауской области, активиста диаспоры Эльмира Шахсуварова.
Как сообщает Report, Тагиев удостоен звания "Человек года" за благотворительную деятельность в Казахстане.
Шахсуваров награжден нагрудным знаком "Жомарт Жан" Ассамблеи народа Казахстана за вклад в развитие искусства и благотворительность в Казахстане.
Отметим, что Таги Тагиев - сын заслуженного артиста Азербайджана, актера Зираддина Тагиева.
