    Президент Казахстана наградил двух азербайджанцев

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 16:12
    Президент Казахстана наградил двух азербайджанцев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил азербайджанского общественного активиста Таги Тагиева и члена Ассоциации азербайджанцев Мангистауской области, активиста диаспоры Эльмира Шахсуварова.

    Как сообщает Report, Тагиев удостоен звания "Человек года" за благотворительную деятельность в Казахстане.

    Шахсуваров награжден нагрудным знаком "Жомарт Жан" Ассамблеи народа Казахстана за вклад в развитие искусства и благотворительность в Казахстане.

    Отметим, что Таги Тагиев - сын заслуженного артиста Азербайджана, актера Зираддина Тагиева.

