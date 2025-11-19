Президент Казахстана наградил двух азербайджанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил азербайджанского общественного активиста Таги Тагиева и члена Ассоциации азербайджанцев Мангистауской области, активиста диаспоры Эльмира Шахсуварова.

Как сообщает Report, Тагиев удостоен звания "Человек года" за благотворительную деятельность в Казахстане.

Шахсуваров награжден нагрудным знаком "Жомарт Жан" Ассамблеи народа Казахстана за вклад в развитие искусства и благотворительность в Казахстане.

Отметим, что Таги Тагиев - сын заслуженного артиста Азербайджана, актера Зираддина Тагиева.