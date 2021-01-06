Президент: Кадровые реформы продолжаются

"Азербайджан благодаря своей политической, экономической, военной мощи с честью выполнил стоявшую перед ним основную задачу".

"Азербайджан благодаря своей политической, экономической, военной мощи с честью выполнил стоявшую перед ним основную задачу".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметив, что в 2020 году в нашей стране были проведены парламентские выборы, усилен диалог с политическими партиями, продолжаются кадровые реформы, президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проводимой в области устранения последствий пандемии.