Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами

В этом году мы с огромной гордостью отметили пятую годовщину нашей славной Победы.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами. Азербайджанский народ вечно будет гордиться этой Победой", - отметил глава государства.