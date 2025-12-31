Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами

    Внутренняя политика
    • 01 января, 2026
    • 00:02
    Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами

    В этом году мы с огромной гордостью отметили пятую годовщину нашей славной Победы.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    "Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами. Азербайджанский народ вечно будет гордиться этой Победой", - отметил глава государства.

    Лента новостей